Женщины смогут с 1 января заменить мигрантов на стройках

С 1 января 2021 года вступит в силу Приказ Минтруда от 18.07.2019 № 512н с перечнем работ, на которых ограничивается применение труда женщин.

Если ранее в списке было 456 профессий, то сейчас их количество сократилось до 100.

Нехватку мигрантов на российских стройках можно будет частично восполнить россиянками, отмечают эксперты.

«В действующий перечень включен ряд ремонтно-строительных работ, при выполнении которых запрещается использование труда женщин. Это, в частности, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ. В новом перечне этот раздел исключен», — прокомментировал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Вместе с тем, хотя строительная отрасль набирает популярность среди женщин, о том, что они полностью заменят мигрантов, говорить пока рано, считает глава «НОСТРОЯ» Антон Глушков.

При этом Глушков подчеркнул, что позитивные тенденции в уменьшении гендерного дисбаланса в строительной отрасли все же присутствуют, передает РИА Новости. Например, по его словам, женщины вполне могли бы восполнить нехватку мигрантов на отделочных работах.