В Кремле не хотят вводить жесткий карантин на новогодние праздники

Жесткого карантина на новогодние праздники в Кремле не планируют. Об этом заявил пресс-секретарь Путина.

Об этом со ссылкой на Дмитрия Пескова пишут «РИА Новости».

«Это не так», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обсуждении ужесточения мер по COVID-19.

К примеру, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в телеобращении, что в стране с 16 декабря по 10 января будет установлен самый жесткий локдаун за всю историю.

В Австрии также вводится жесткий карантин на новогодние праздники.

Федеральные земли получили возможность вводить масочный режим на открытом воздухе, ношение масок станет обязательным на рабочих местах, где невозможно обеспечить соблюдение необходимой дистанции между сотрудниками.

В Англии же локдаун закончился на днях, вместо него введена жесткая трехуровневая система ограничений.