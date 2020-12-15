Получить вычет по НДФЛ будет проще. Проект уже в Думе

Накануне вечером в Госдуму внесен законопроект № 1075007-7 с поправками в НК в части упрощения процедуры получения гражданами налоговых вычетов по НДФЛ.
Получить имущественный налоговый вычет через ИФНС станет возможным без декларации, по заявлению.
Также меняется и порядок подтверждения права на социальный вычет. Сейчас по заявлению физлица налоговики формируют уведомление и вручают его налогоплательщику, который относит его работодателю (налоговому агенту).
По новым правилам налоговый орган будет сам направлять налоговому агенту подтверждение права на вычет.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.