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Получить вычет по НДФЛ будет проще. Проект уже в Думе

Накануне вечером в Госдуму внесен законопроект № 1075007-7 с поправками в НК в части упрощения процедуры получения гражданами налоговых вычетов по НДФЛ.

Получить имущественный налоговый вычет через ИФНС станет возможным без декларации, по заявлению.

Также меняется и порядок подтверждения права на социальный вычет. Сейчас по заявлению физлица налоговики формируют уведомление и вручают его налогоплательщику, который относит его работодателю (налоговому агенту).

По новым правилам налоговый орган будет сам направлять налоговому агенту подтверждение права на вычет.

 

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Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

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