Заставят ли вакцинация, карантин и повсеместная регистрация по QR-коду отказаться россиян от путешествий

В России и других странах введено много ограничений для туристов, применяются и обсуждаются разные меры для того, чтобы, с одной стороны, уменьшить распространение коронавирусной инфекции, а с другой, — вернуться к привычной жизни.

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие ограничения заставили бы россиян отказаться от путешествий. В опросе, проведённом на сайте сервиса, приняли участие 1 487 человек, которых попросили назвать один, решающий для них, фактор.

Самым главным требованием к туристам, которое заставило бы многих отказаться от путешествий, является обязательная вакцинация до поездки. Если такое требование будет введено, то оно повлияет на планы 29% путешественников: они лучше никуда не поедут, чем сделают прививку. К анализам до или после россияне относятся спокойнее, и необходимость сдавать их заставит отказаться от поездки только 5% опрошенных.

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Для 19% россиян критически важным станет запрет покидать территорию отеля. Почти столько же (18%) откажутся от поездки в случае обязательного карантина до или после.

Требование регистрироваться везде по QR-коду заставит отказаться от путешествия 9% респондентов. По 4% опрошенных сказали, что не поедут туда, где введён комендантский час, закрыты кафе и рестораны или не работают музеи. Ограничения на работу театров и кинотеатров смутили бы 1% путешественников, столько же отметили, что отказались бы от поездки, если была бы закрыта детская инфраструктура: аквапарки, аттракционы и так далее.

Результаты опроса: «Что будет для вас решающим фактором для отказа от путешествия?»

29% — Обязательная вакцинация до поездки

19% — Запрет покидать территорию отеля

18% — Карантин до и/или после поездки

9% — Необходимость регистрироваться везде по QR-коду

6% — Строгий масочно-перчаточный режим в городе

5% — Анализы до и/или после поездки

4% — Комендантский час

4% — Закрытые кафе и рестораны

4% — Закрытые музеи

1% — Ограничения на работу театров и кинотеатров

1% — Закрытие детской инфраструктуры: аквапарки, аттракционы и т. д.

В сентябре сервис Туту.ру уже выяснял, готовы ли россияне сделать прививку от коронавируса перед поездкой за границу, если это станет обязательным. Опрос, в котором приняли участие 2 120 человек, показал, что подавляющее большинство россиян к такому требованию не готовы: