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Почему о картельных сговорах важно знать любому бизнесу? Бесплатный вебинар 22 декабря

Казалось бы, понятие «картельный сговор» больше подходит для крупных компаний, гигантов. Однако и средний, и даже малый бизнес вполне могут попасть в поле зрения ФАС за неконкурентные соглашения. Как этого избежать?

Центр обучения «Клерка» и спикер Аделина Мельк приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Картельный сговор: почему вам нужно об этом знать». Вебинар пройдет 22 декабря, начало в 11:00.

На вебинаре вы узнаете:

  • как контролеры вычисляют такие сделки;
  • какие еще есть поводы привлечь к себе внимание ФАС;
  • какова административная ответственность за картель;
  • какова уголовная ответственность за картель;
  • какие есть возможности у компании избежать ответственности;
  • нюансы освобождения от ответственности.

Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный, сертификат после прохождения.

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