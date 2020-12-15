Почему о картельных сговорах важно знать любому бизнесу? Бесплатный вебинар 22 декабря

Казалось бы, понятие «картельный сговор» больше подходит для крупных компаний, гигантов. Однако и средний, и даже малый бизнес вполне могут попасть в поле зрения ФАС за неконкурентные соглашения. Как этого избежать?
Центр обучения «Клерка» и спикер Аделина Мельк приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Картельный сговор: почему вам нужно об этом знать». Вебинар пройдет 22 декабря, начало в 11:00.
На вебинаре вы узнаете:
- как контролеры вычисляют такие сделки;
- какие еще есть поводы привлечь к себе внимание ФАС;
- какова административная ответственность за картель;
- какова уголовная ответственность за картель;
- какие есть возможности у компании избежать ответственности;
- нюансы освобождения от ответственности.
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