За нарушение правил выдачи простой ЭЦП и пользования ЕСИА вводят административную ответственность

Госдума вводит административную ответственность за нарушение законодательства при созданию (замене) и выдаче ключа простой электронной подписи. Законопроект с поправками в КоАП прошел второе чтение в Госдуме.



Документом предусматривается введение штрафов за нарушение конфиденциальности ключа на должностных лиц в размере до 10 тыс. руб, на юридических — до 200 тыс. рублей. Такие же штрафы предусмотрены за невыполнение требования по установлению личности заявителя при выдаче ключа простой электронной подписи.

Внесение в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) заведомо ложных сведений будет наказываться штрафами до 15 тысяч рублей на должностных лиц и до 200 тыс. руб — на юридических. Более суровое наказание предлагается законопроектом за взимание платы за создание, замену и выдачу ключа простой электронной подписи юрлица могут быть оштрафованы на 300 тыс. рублей, а должностные — на 30 тысяч.

С помощью ЕСИА происходит авторизация на некоторых сайтах, в частности Госуслуги и Российская общественная инициатива (РОИ).

Необходимость установления подобной административной ответственности обусловлена существенным ростом нарушений в данной области, регулярно регистрируемых Минкомсвязью, указано в пояснительной записке к проекту.