Юрлиц будут штрафовать за клевету на 3 млн. рублей, а чиновников на 150 тыс. – за хамство

Госдума сегодня во втором чтении приняла законопроект с поправками в КоАП.

Введены административные штрафы до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан.

В документе уточняется, что оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности. Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.

Законопроект также приравнивает оскорбления в интернете к публичным.

Максимальная сумма взыскания по данным квалифицирующим признакам вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Также КоАП дополнили статьей, предусматривающей ответственность за клевету для юридических лиц. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, повлечет наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.