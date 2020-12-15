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В кафе можно будет заплатить улыбкой. Сбербанк тестирует технологию

Сбербанк собирается запустить в кафе оплату по улыбке. На данный момент технология в стадии тестирования.

Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Мы запускаем сейчас эту технологию, когда можно, улыбнувшись в специальное устройство, по сути в камеру с чипом искусственного интеллекта, оплатить свою покупку в кафе», — рассказал Ведяхин.

По его словам, эта технология в настоящее время тестируется.

«Мы сейчас это экспериментируем в одной из сетей кофеен, с которыми у нас партнерские отношения. И дальше мы будем это раскатывать. Технология понятная, удобная и в общем-то не требует больших затрат, больших усилий, а для клиента — это новый опыт, и к тому же всегда приятно дополнительно улыбнуться», — добавил первый зампред.

Интересно, а если в камеру случайно кто-то другой улыбнется, деньги с кого спишут?

По материалам «РИА Новости».

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