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Принят закон о штрафах за клевету и оскорбления

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект № 954048-7 с поправками в КоАП.

Так, вводятся штрафы для чиновников за оскорбление граждан — до 150 тыс. рублей.

В документе дано определение оскорбления — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности.

Кроме того, также вводится штраф для юридических лиц за клевету.

Компанию могут оштрафовать на сумму от 500 тыс. до 3 млн. рублей.

Закон должен одобрить Совет Федерации, подписать Президент и затем он вступит в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования.

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