НПФ запретили привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании

Негосударственным пенсионным фондам запретили привлекать посредников, в том числе агентов и поверенных, для заключения от имени фонда договора об обязательном пенсионном страховании. Соответствующий закон был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Если в Пенсионный фонд всё же поступит заявление гражданина о досрочном переходе через представителя, то, согласно документу, будет необходимо проверить подлинность нотариально удостоверенной доверенности. Это будут делать с помощью межведомственного электронного взаимодействия ПФР и оператора единой системы нотариата. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего обращения, должен направить ответ в Пенсионный фонд. В случае неподтверждения оператором подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление застрахованного лица предлагается оставлять без рассмотрения.

Кроме того, для граждан вводится возможность подачи в территориальный орган ПФ РФ уведомления о запрете рассмотрения заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе), поданного любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких заявлений в территориальный орган ПФ РФ застрахованным лицом лично.

Все эти поправки потребовались из-за массовых жалоб граждан на фальсификацию их договоров с НПФ.