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⚡️ В Москве продлили пандемийную поддержку бизнеса на 2021 год

Собянин одобрил пятый пакет поддержки бизнеса и продлил ряд существующих мер на 2021 год.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«Столичный бизнес сможет воспользоваться дополнительными мерами экономической поддержки. Ряд программ, действовавших в 2020 году, будет продлен на 2021 году. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. <...> Решение об оказании дополнительных мер экономической поддержки было принято по результатам анализа неблагоприятной ситуации, сложившейся в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях продолжающейся пандемии COVID-19», — сказали в пресс-службе.

Всего в Москве в рамках четырех пакетов поддержки помощь получили примерно 50 тысяч компаний из пострадавших отраслей. В них работают около 800 тысяч человек.

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