Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФНС утвердила новые формы сообщений об обособленных подразделениях

Опубликован приказ ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@, утвердивший новые формы сообщений об обособленных подразделениях.

В приказе есть следующие формы:

  • Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях;
  • Сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются организацией);
  • Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство) полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц;
  • Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам.

Этим же приказом утвержены электронные форматы и порядок заполнения сообщений и уведомления.

Приказ должен вступить в силу через 10 дней после опубликования.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов
Научим оформлять документы так, чтобы ни один инспектор не подкопался
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама