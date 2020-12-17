Сегодня большая пресс-конференция Путина, начало в 12:00 по Москве

Большая ежегодная пресс-конференция Путина начнется сегодня в 12 часов по московскому времени..

Обратиться к президенту смогут не только журналисты, но и каждый россиянин через колл-центр, специальный сайт "Москва-Путину" или мобильное приложение.

Отвечать на вопросы президент будет в онлайн-режиме. Всё начнется ровно в полдень по московскому времени.

Прямую трансляцию можно посмотреть на каналах "Россия 24" и "Россия 1".

Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии удаленно. Для связи с Москвой в каждом округе уже организованы специальные площадки. Они будут работать в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.