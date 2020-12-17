⚡️ В Москве начнется вакцинация для работников СМИ, транспорта и промышленности с 21 декабря

С 21 декабря в Москве смогут привиться от коронавируса работники СМИ, промышленности и транспорта.
«Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации. Так что активная вакцинация в Москве продолжается», — сообщил Собянин во время осмотра пункта вакцинации от коронавируса, организованного поликлинике № 68.
По его словам, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже около 15 тыс. человек.
По материалам «ТАСС».