Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости реформирования санитарно-эпидемиологической службы страны.

«Конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, нам нужно реформировать ее как следует», — сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос об уроках пандемии.

«Нам нужно посмотреть, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах. Такая программа фактически разработана, будем ее реализовывать», — цитирует главу государства «Интерфакс».

По его словам, общение в ходе пресс-конференции, в том числе, дает возможность «посмотреть, что и как делается каждом конкретном регионе, и, соответственно, реагировать, корректировать наши действия».