Доход компании предлагают сделать единым критерием для получения господдержки

«Справедливая Россия» подготовила законопроект, который расширит доступ к антикризисной помощи для тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Он направлен в Правительство для получения отзыва.

Сергей Миронов напомнил, что в настоящее время Правительство планирует оказывать поддержку бизнесу, но только при соблюдении двух критериев одновременно: только для малого и среднего предпринимательства и только в отдельных отраслях.

Однако эти критерии несовершенны: многие предприятия с небольшой выручкой относят к среднему, а то и крупному бизнесу из-за того, что там работает больше 250 человек.

«Ситуация абсурдна, так как в отдельных отраслях, например, в девелопменте, общественном питании, производстве количество людей, обеспечивающих рабочий процесс, достаточно высоко. Такие предприятия с выручкой до 2 миллиардов рублей, но имеющие в штате более 250 человек оказываются в значительно худшем положении — они остаются „за бортом“ господдержки. Для многих это может закончиться банкротством, тем более в условиях, когда работодатель, несмотря на кризис, обязан сохранять все социальные обязательства перед работниками и выплачивать им зарплату», — сказал парламентарий.

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«СР» предлагает внести изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», чтобы относить предприятия к малому и среднему предпринимательству только лишь по критерию величины полученного дохода, без учета количества работающих на предприятии и вне зависимости от отраслей и сферы деятельности. Если мы не поможем бизнесу сегодня, завтра недополучим в бюджет миллиарды доходов. Надеюсь, что Правительство и коллеги в Госдуме это понимают и поддержат критически важную инициативу", — добавил Сергей Миронов.