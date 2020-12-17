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Перестановок в правительстве из-за роста цен на еду не планируется, сказал Путин

Путин на большой пресс-конференции рассказал, что не планирует кадровых перестановок в Правительстве из-за роста цен на продукты.

«Я считаю, что упустили этот момент некоторые коллеги в правительстве, несвоевременно среагировали. Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно», — подчеркнул глава государства.

Касаясь возможности новых изменений в составе правительства РФ, Путин заявил, что:

«Это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду. Я с ним согласился, с этими изменениями. Каких-то других не вижу, сам председатель ничего не инициировал. Мне кажется, нужно, чтобы сложившийся коллектив работал, и работал слаженно».

Путин еще раз подчеркнул, что в правительстве «пока не планируется кадровых изменений». По его словам, правительство формировалось под реализацию стратегических целей развития и считает, что оно этим задачам отвечает.

По материалам «Интерфакс».

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