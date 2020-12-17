Путин сказал, что границы откроют только с разрешения врачей. И напомнил о внутреннем туризме

Об открытии границ Путин на пресс-конференции сказал, что это будет сделано только по согласованию с врачами. И напомнил о внутреннем туризме.

«Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. А в целом очень бы хотелось, чтобы наши граждане... пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма. Для этого границы открывать не нужно. Но как только станет возможным, конечно, мы это сделаем. Одна из пострадавших отраслей нашей промышленности — это авиационные перевозки. И в этом смысле очень важно разрешить возможность летать к нам и нашим компаниям — летать за границу», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Путина, из России за границу летает 32 млн человек в год, они оставляют за границей по $35 млрд.

«Если такие потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма — это будет здорово», — подчеркнул он.

Заодно Путин указал, что Санкт-Петербург является одним из признанных туристических центров.