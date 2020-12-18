Данные для расчёта НДПИ и НДД за ноябрь 2020 года

Федеральная налоговая служба опубликовала данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также ставки акциза и налогового вычета на нефтяное сырье, за ноябрь 2020 года:

средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья — 43,09 долл. США за баррель;

среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого ЦБ РФ, за все дни в календарном месяце — 77,0462;

значение коэффициента Кц — 8,2921.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп, а также средняя за налоговый период оптовая цена реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Средняя цена 1 тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период мониторинга и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, размещены на официальном сайте Минэкономразвития.