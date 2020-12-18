Вышел Указ о выплате 5 000 руб. на детей-дошкольников

Накануне Владимир Путин объявил на пресс-конференции, что российские семьи с детьми получат единовременно по 5 тыс. рублей.

Соответствующий Указ уже опубликован на сайте Кремля.

Выплата положена на детей до 8 лет.

Те, кто уже раньше получал выплаты по 10 000 руб., получат новую выплату автоматически. ПФР использует для этого ранее представленные документы.

Те, кто раньше «коронавирусные» детские выплаты не получал, должен обратиться в ПФР до 1 апреля 2021 года.

Порядок и условия осуществления выплаты определит Правительство.