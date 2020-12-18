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В Беларуси решили повысить налоги на два года для компенсации потерь от COVID-19

В Беларуси повысят некоторые налоги, чтобы хоть как-то компенсировать расходы из-за пандемии коронавируса. Повышенные ставки планируют сохранить на последующие два года.

Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на замглавы белорусского Минфина Андрея Кийко.

«В качестве дополнительных мер на временной основе в 2021-2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль предлагается увеличить с 25% до 30% для ломбардов», — сказал Дмитрий Кийко.

Предлагается повышение ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%.

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Первый замминистра напомнил, что ставка 13% сегодня является базовой для всех физлиц. При этом основной пакет инвестиционных льгот для резидентов ПВТ и «Великого камня» сохраняется.

Среди новшеств — повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Предлагается предоставить право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету — увеличивать ставки этого налога до 4 раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.
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Кроме того, предлагается откорректировать перечень продовольственных товаров, в отношении которых применяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Пониженную ставку НДС могут отменить также в отношении лекарств.

Главное, чтобы у нас в стране идея не понравилась.
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