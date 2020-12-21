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Не только организации, но и физлица будут признаваться крупнейшими налогоплательщиками

Как известно, крупнейшие налогоплательщики сейчас стоят на учете в отдельной налоговой инспекции и им присваивается специальный КПП.

Особенность учета этой категории налогоплательщиков установлены Приказом Минфина от 22.03.2019 № 47н.

Речь идет исключительно об организациях.

Однако в вышеназванный Приказ № 47н внесут изменения. Проект опубликован на федеральном портале.

Там прописано, что в межрайонной ИФНС по КНП будут стоять на учете не только организации, но и физические лица.

Отметим, что в настоящее время действуют критерии отнесения налогоплательщиков к числу крупнейших. Они утверждены Приказом Минфина от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@.

На данный момент этот документ касается только организаций. Никаких критериев для физлиц не предусмотрено.

Очевидно, этот документ также претерпит изменения, раз Минфин уже подготовил проект по учету физлиц в качестве крупнейших налогоплательщиков.

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