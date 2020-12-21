ФНС будет отслеживать финансовое состояние малого бизнеса. Поручения Мишустина после пресс-конференции Путина

Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.

Соцзащита

1) До 25 декабря Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд должны проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ.

2) К 11 января Минтруд и ПФР должны отчитаться об осуществлении новых выплат в 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет.

Медицина

3) Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, ФСС поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медикам, помогающим больным коронавирусом. Речь идёт о четырех регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, будет проверена информация о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

📌 Реклама

4) Минздрав до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для больных коронавирусом. Те, кто лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами.

5) Минздрав и Росздравнадзору поручено провести анализ оказания медицинской помощи больным с коронавирусом в части количества мест в больницах, обеспечения медучреждений оборудованием и персоналом.

6) Поручено решить вопрос с кадровым обеспечением медицинских учреждений в Кандалакшском районе Мурманской области.

7) Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в Правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Образование