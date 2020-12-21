Банки просят ФАС запретить рекламу привлекательности банкротства

Российские банки просят Федеральную антимонопольную службу изменить закон о рекламе, чтобы донести до граждан негативные последствия от процедуры внесудебного банкротства и избежать пропаганды списания долгов среди населения.

С 1 сентября этого года граждане могут пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего по заявлению через МФЦ и количество рекламы по этому поводу резко увеличилось.

📌 Реклама

«Рекламные блоки формируют у потребителей искаженное представление о сути процедур освобождения от долгов, концентрируют их внимание лишь на положительных аспектах списания задолженности, и избегая упоминания о значительных финансовых затратах на сопровождение процедур банкротства и серьезных негативных последствиях банкротства граждан», — говорится в материалах Ассоциации банков России, которые есть в распоряжении РИА Новости

В Ассоциации озабочены повышенной активностью так называемых «раздолжнителей» или «банкротных посредников» — физических и юридических лиц, на профессиональной основе оказывающих юридические услуги по «освобождению» граждан от долгов. Они активно рекламируют такие услуги как офлайн, так и в интернете, включая крупнейшие новостные порталы, видеохостинги, социальные сети.

АБР указывает, что банкротство может за собой повлечь аресты и распродажу имущества, запрет на распоряжение денежными средствами, ограничения на выезд за границу, невозможность занимать определенные должности, сложности с получением кредита в будущем, возможный запрет на предпринимательскую деятельность. При фиктивном банкротстве может наступить уголовная ответственность, а сделки, совершенные в период банкротства, будут признаны недействительными.