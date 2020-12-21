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❗ Опубликован реестр МСП – получателей господдержки

На сайте ФНС впервые размещен Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, который был создан совместно с Минэкономразвития.

Реестр сформирован на основании сведений, представленных федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», его дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В нем содержатся сведения о 4,3 млн фактах поддержки, оказанных 1,6 млн субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2019 — 2020 годах. Новые сведения будут добавляться в реестр 15 числа каждого месяца.

Реестр предоставляет оперативную информацию об оказанных мерах поддержки, а также кем и когда они были оказаны, какие результаты принесли.

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