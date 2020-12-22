ФАС обвинила Booking.com в навязывании невыгодных условий отелям

Федеральная антимонопольная служба признала сервис Booking.com нарушившим антимонопольное законодательство. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС считает, что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях и хостелах.

«Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения», — указывает антимонопольная служба.

📌 Реклама

Как пояснило ведомство, при таких условиях отели и гостиницы не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на сайте сервиса. Также паритет может ограничивать гостиницы в формировании в различных каналах продаж свободных предложений услуг, отличающихся качественно и количественно в зависимости от их способа распространения.

Booking.com сообщил ТАСС, что компания разочарована решением российского антимонопольного ведомства. «Индустрия путешествий и туризма, которая понесла значительный ущерб вследствие пандемии, нуждается в честной конкуренции и равных условиях, позволяющих отельерам предлагать свои объекты миллионам потребителей по всему миру. Все участники туриндустрии переживают непростые времена, но мы рассчитываем и впредь поддерживать наших партнеров в России, обеспечивая столь необходимый в текущей ситуации спрос и тем самым способствуя скорейшему восстановлению отрасли», — сказали в компании.

В пресс-службе также отметили, что Booking.com является платформой, с помощью которой партнеры могут эффективно информировать о своих предложениях широкий круг клиентов на глобальном уровне.

«Для партнеров, предпочитающих абсолютно бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение объектов размещения через различные традиционные и цифровые каналы и, помимо прочих услуг, предоставляет клиентскую поддержку на 44 языках. Принимая это во внимание, мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте», — добавили в компании.