Невиноградное вино будет считаться плодовой продукцией. Минфин подготовил проект по алкоголю

Требования к алкоголю поменяют.

Минфин подготовил проект изменений в Техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции. Документ опубликован на федеральном портале.

В пояснительной записке отмечается, что с момента разработки и принятия технического регламента в конце 2018 года алкогольный рынок и его регулирование в целом претерпели изменения.

Поправки направлены, в первую очередь, на исключение некорректных требований и неточностей, которые могут нанести вред здоровью человека или стать причиной возникновения сложностей при производстве алкогольной продукции. А в отдельных случаях — несут риск закрытия производств либо невозможность ввоза в страны ЕАЭС отдельных категорий алкогольной продукции из других стран.

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Среди предлагаемых корректировок:

— уточнение терминологии техрегламента, в частности таких определений как «водка», «ром», «виски» и другие. — изменения, которые направленны на развитие виноделия в странах Союза и повышение качества данной продукции, подготовленные на основе европейского опыта регулирования винодельческой отрасли. Из вида «винодельческая продукция» исключены категории алкоголя, произведенные не из винограда, а других плодов (они перенесены в новый вид — «плодовая продукция»). Также из «винодельческой продукции» исключены бренди, коньяки, виноградная водка и включены в «спиртные напитки». — наделение стран Союза правом вводить на своей территории ограничения на производство и обращение (вплоть до запрета) слабоалкогольных тонизирующих напитков. Это обусловлено тем, что сочетание спирта и тонизирующих веществ ускоряет пристрастие населения, а особенно молодежи, к алкоголю, а также многократно усиливает риск алкогольного отравления людей.

На этапе обсуждения поправок в техрегламент отдельные представители пивоваренной отрасли выступали с предложениями о корректировке требований к содержанию солода в пиве. Однако единую позицию производители пива по данному вопросу не выработали — есть как сторонники, так и противники этой меры. Учитывая это, предложение не включено в разработанные поправки.