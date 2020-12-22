Для швейной и обувной отраслей предлагают ввести налоговые каникулы и снизить НДС до 10 %

В ряде предприятий легкой промышленности возникла сложная ситуация из-за резкого падения объемов производства (до 35-40 %) в результате снижения потребительского спроса на одежду и обувь, роста налоговой нагрузки и недоступности на практике мер господдержки.
Об этом говорится в письме, адресованном главе Правительства Михаилу Мишустину. Документ подписали профсоюзный лидер Михаил Шмаков и глава Роспрофпрома Андрей Чекменев.
В сложившейся ситуации предприятия, несущие самую большую финансовую нагрузку — их доля налогов в консолидированный бюджет РФ составляет порядка 38-40%, терпят убыток. В связи с чем образуется задолженность по налогам в бюджеты всех уровней и страховым взносам, а зарплата работников снижается, говорится в документе.
Согласно тексту письма, численность сотрудников на этих предприятиях всего за 9 месяцев в 2020 году сократилась на 15-20 %, что вызывает угрозу невосполнимой потери высококвалифицированных кадров и может привести к уничтожению высокотехнологичных отечественных производств.
Отдельно в письме обращается внимание на то, что 80 % работников составляют члены многодетных и малообеспеченных семей, в числе которых матери-одиночки.
Федерация Независимых Профсоюзов России и Российский профсоюз работников промышленности предлагают:
1) Ввести налоговые каникулы до стабилизации экономического положения (но не менее чем до 1 января 2023 года) для наиболее пострадавших организаций швейной и кожевно-обувной отраслей легкой промышленности.
2) Предусмотреть введение ставки НДС 10 % на все социально значимые товары легкой промышленности по перечню.