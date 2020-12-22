В отчете по зарубежным счетам надо будет указывать новые сведения

C 1 января 2021 года при предоставлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных организациях финансового рынка для резидентов устанавливаются требования об указании не только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах.

Указанные изменения и новые формы отчетов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2051.

Сведения о зачислении, списании и остатках иных финансовых активов на счетах резидентов в иностранных организациях финансового рынка юрлица и ИП представляют начиная с отчета за первый квартал 2021 года, а физлица — с отчета за 2021 год (до 1 июня 2022 года, а в случае закрытия счета — в течение месяца со дня его закрытия).