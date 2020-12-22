Роскомнадзор принял меры более, чем к 1670 сайтам за распространение фейков в этом году. А лидирует среди них YouTube

sabre Об этом не у меня и не с меня нужно спрашивать, а у тех и с ... ФНС готовится выдавать электронные подписи юрлицам и ИП

martm Все это придумано для того чтобы сдирать с ООО и ИП штрафы. ... Ежемесячный отчёт СЗВ-М

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