Роскомнадзор принял меры более, чем к 1670 сайтам за распространение фейков в этом году. А лидирует среди них YouTube

Роскомнадзор в 2020 году заблокировал 570 сайтов по требованию Генпрокуратуры за распространение фейков.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах», — отметили в пресс-службе.
К более 570 из этих сайтов ограничили доступ.
Около 1100 интернет-ресурсов удалили ложную информацию по требованию ведомства. По данным Роскомнадзора, YouTube лидирует среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей.
60% фейков видеохостинга были связаны с темой COVID-19.