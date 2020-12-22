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Роскомнадзор принял меры более, чем к 1670 сайтам за распространение фейков в этом году. А лидирует среди них YouTube

Роскомнадзор в 2020 году заблокировал 570 сайтов по требованию Генпрокуратуры за распространение фейков.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах», — отметили в пресс-службе.

К более 570 из этих сайтов ограничили доступ.

Около 1100 интернет-ресурсов удалили ложную информацию по требованию ведомства. По данным Роскомнадзора, YouTube лидирует среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей. 

60% фейков видеохостинга были связаны с темой COVID-19.

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