За допивание и доедание в общепите после 23:00 не штрафуют. Но могут за отсутствие маски, перчаток и дистанции

В Москве не штрафуют посетителей баров, ресторанов и других заведений за факт нахождения в них после 23:00. Но могут оштрафовать, если у тех не будет маски, перчаток, или они не будут соблюдать социальную дистанцию.

Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на руководителя Главконтроля Евгения Данчикова.

«Большинство организаций, подпадающих под данный запрет, добросовестно соблюдают данное требование. Из всех организаций, проверенных на предмет соблюдения установленного режима работы, в 10% случаев выявлены нарушения: юридические лица продолжали обслуживать посетителей после 23:00. Такие организации и предприятия привлекаются к административной ответственности. При этом граждане, находящиеся на территории юридического лица после 23:00, не привлекаются к административной ответственности за посещение заведения, нарушившего установленный режим работы, однако могут быть оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты или несоблюдение социальной дистанции, в случае если такие нарушения будут зафиксированы», — сказал Данчиков.

Он добавил, что ответственность за неиспользование средств индивидуальной защиты, а также за несоблюдение социальной дистанции, лежит как на гражданах, так и на юридических лицах, на территории которых совершено подобное нарушение.