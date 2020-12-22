Госдума разрешила крестьянским фермерским хозяйствам бессрочно остаться в статусе юрлица

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве крестьянских фермерских хозяйств, созданных как юридические лица, сохранить свой статус.

Согласно действующим сегодня нормам, крестьянские фермерские хозяйства, созданные как юридические лица по закону РСФСР от 22 ноября 1990 года, могут сохранить за собой статус юрлиц до 1 января 2021 года. В первом чтении депутаты предлагали продлить срок этого периода до начала 2028 года.

Ко второму чтению профильный комитет одобрил поправки, которые позволяют сохранять статус бессрочно. Таким образом, крестьянские фермерские хозяйства, созданные как юридические лица, смогут сохранить за собой статус юрлиц на постоянной основе.

По материалам ТАСС.