Отчетность в статистику будет сдаваться только в электронном виде

Госдума рассмотрела во втором чтении проект с поправками в закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Со дня вступления в силу закона, статистическую отчетность надо будет сдавать только в электронном виде. Исключение сделано только для граждан, которых, впрочем, как респондентов используют не так уж и часто.

«Опора России» просила оставить для малого бизнеса возможность сдавать формы на бумажном носителе, но законотворцы эту просьбу пригнорировали. Для субъектов малого предпринимательства сделана только одна временная поблажка — в 2021 году они могут не сдавать отчетность электронно. Связано это с тем, что в 2021 будет проводится сплошное статистическое наблюдение, которое проводится раз в пять лет.

В пояснительной записке к проекту заявлено, что никаких затрат на ЭЦП респонденты не понесут, поскольку к моменту вступления в силу поправок все субъекты экономической деятельности и так должны будут её иметь. И ссылаются при этом на закон о бухгалтерском учете, который обязывает сдавать бухотчетность только в электронном виде абсолютно все организации, даже субъектов МСП (начиная с отчетности за 2020 год). О том, что индивидуальные предприниматели такую отчетность не сдают, авторы проекта и депутаты явно не в курсе.