Госдума дает добро на госрегулирование цен на социально значимые товары

Госдума приняла во втором чтении законопроект о госрегулировании цен на социально значимые товары. Поправки в закон о торговле, инициированные правительством, были в спешном порядке внесены ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней», — такой текст появится в части 5 статьи 8 закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации».

Сейчас правительство РФ может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение тридцати календарных дней подряд составит 30% и более.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца I квартала 2021 г. Предельные розничные цены на сахар составят 46 руб. за кг, на масло — 110 руб. за литр. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти.