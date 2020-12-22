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#2021. Новые противопожарные правила не запрещают жарить шашлыки на придомовых территориях

С 1 января 2021 года вступают в силу новые противопожарные правила, не запрещающие разводить огонь и жарить шашлыки на придомовых территориях.

Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«По разведению костров на придомовых территориях и фейерверкам правила противопожарного режима не устанавливают никаких прямых запретов, а наоборот, регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых это осуществить можно. Любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь и пожарить шашлык, приготовить барбекю и иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности», — сказал он на пресс-конференции.

Еникеев подчеркнул, что при этом за муниципалитетами, органами региональной власти остается право устанавливать более жесткие требования на случай установления сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды.

По материалам «ТАСС».

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