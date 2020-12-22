Путин подписал закон о зачислении штрафов с платных дорог в федеральный дорожный фонд

Президент Владимир Путин подписал закон от 22.12.2020 № 448-ФЗ, предусматривающий зачисление в федеральный дорожный фонд штрафов за нарушения законодательства о пользовании платными дорогами.

Закон предусматривает зачисление в федеральный дорожный фонд денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги по нормативу 100%.

Соответствующий механизм аналогичен механизму отчисления в бюджет средств в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

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Закон также дает правительству РФ право принимать решения о предоставлении в 2021 году кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2021-2023 годы, за счет ассигнований, установленных этой программой, а также за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года.

Кроме того, документ наделяет публично-правовую компанию «Единый заказчик в сфере строительства» полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление этой компании бюджетных средств без внесения изменений в бюджет. При этом данные вопросы сначала рассматриваются комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.