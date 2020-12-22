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В Москве новых ограничений не вводят, но и старые не отменяют

Столичный мэр сообщил, что новых ограничительных мер в Москве вводить не планируют. Но и действующие пока не отменяют.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на блог Собянина.

«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации», — рассказал Собянин.

По его словам, ситуация все еще остается неустойчивой. С одной стороны, есть первые признаки улучшения, но нельзя исключить и риска роста заболеваемости коронавирусом.

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