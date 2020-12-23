Госдума приняла закон о физлицах — иностранных агентах

Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении резонансный закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах.

Согласно принятому нормативному акту, иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории РФ. В число таких признаков включается участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности России.

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Кроме того, согласно документу, упоминая о любом иноагенте в своих материалах — как об организации, так и о физическом лице, — СМИ будут обязаны указывать, что это лицо исполняет функции иностранного агента.

Физлицам-иноагентам запретят занимать должности на государственной и муниципальной службе, также они не могут быть допущены к государственной тайне.

НКО, включенные в «реестр иностранных агентов», будут обязаны представлять в министерство юстиции программы и «иные документы» о планируемых мероприятиях, а после — отчеты об их исполнении (или информацию о том, что они не проводились).

По материалам Интерфакса