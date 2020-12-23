В подорожании жилья виновато сокращение предложения на рынке. А льготная ипотека — в меньшей степени

В Сбербанке считают, что рост цен на жилье зависит от сокращения предложения на рынке, а льготная ипотека и введение эскроу-счетов не являются главными факторами.

Об этом рассказал запред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «РИА Новости».

«Важно отметить элемент, который действительно влияет на стоимость жилья. Во-первых, рост цен начался до появления льготной ипотеки. Во-вторых, драйвером роста больше является соотношения количества спроса и предложения. Мы видим, что предложение сокращается, а на сокращении предложения происходит рост цены», — сказал он, комментируя вопрос о росте цен на жилье в России.

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В то же время Царев отмечает, что по целому ряду параметров в России цены все еще ниже уровней 2018 года.

«Тут надо учитывать инфляцию и введение системы эскроу-счетов. Поэтому смотреть от нижней точки цены не совсем корректно. От нижней точки рост существенный, но он начался до льготной ипотеки, примерно, во время введения эскроу», — поясняет он.

Заодно он рассказал, что Сбербанк к концу года планирует дойти до цифры в 2 трлн по выданному объему ипотечных кредитов.

«По ипотеке у нас рост портфеля год к году будет около 20%, поэтому темп даже больше, чем в прошлом году. Всего мы выдадим по новой ипотеке около 2 триллионов рублей в 2020 году. В следующем году мы ожидаем роста на 10-15% к текущему факту», — поделился прогнозами Царев.