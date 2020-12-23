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Реестр получателей поддержки показал массовые приписки. Бизнес с удивлением узнал, что его консультируют круглые сутки

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

В понедельник на «Клерке» появилась новость о публикации на сайте ФНС нового реестра — «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки». И представители бизнеса с удивлением там стали обнаруживать себя.

Речь не идет о грантах и субсидиях, их действительно получали заявленные в реестре лица. А вот среди консультаций, массово раздаваемых организациями поддержки МСП, часть явно фиктивная. Вот что пишут во мнениях на сайте:

«Посмотрел, и удивился оказывается нам, в поте лица оказывали «консультационную поддержку» в количестве 40 часов, в течении одного дня 31.07.2020 Государственное бюджетное учреждение
Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (Бизнес-инкубатор)».

С учетом того, что в сутках 24 часа, информация в реестре тем более интересная. Правда, клерки в шутку предположили, что «Одновременно пять человек работали на Вас 8 рабочих часов». Хотя непонятно, как консультируемое лицо умудрилось этого не заметить.

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«Тоже проверила и в одном своем предприятии нашла 30 часов „Организация участия в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях“. А в другом 8 часов проведения семинаров.»

В Красном уголке бухгалтера на Фейсбуке тоже многие удивлены:

«Нас оказывается 4 раза консультировали. Удивлю завтра шефа»

«Меня вот 28.05.20 поддерживали 24 часа. Даже во сне консультировали»
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«Ух ты! Меня консультировали, оказывается! До чего техника дошла, прямо нано консультирование, ничего я и не заметила!»

Среди тех, кто приписал себе часы консультаций бизнеса бухгалтеры назвали: Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы», Московский экспортный центр, АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области», Фонд «Московский инновационный кластер».

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Судя по всему эти липовые консультанты просто брали первые попавшиеся фирмы из реестра малого бизнеса, выполняя таким образом план. С учетом того, что все они получают деньги из бюджета, которые направляются на поддержку малого бизнеса, речь идет просто о воровстве государственных денег.

В реестре МСП — получателей поддержки заявлено, что её уже получили 1 620 342 лица. Подобные цифры будут и в красивых отчетах Правительству и Президенту. Но по факту реальную поддержку получают единицы.
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