Возможен демонтаж системы пенсионных накоплений

В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий может быть законодательно демонтирован, заявил зампред ЦБ Сергей Швецов.

Он напомнил, что заморозка накопительных взносов периодически продлевается и ясно, что возврата к прежней системе уже не будет.

«То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», — сказал Швецов в ответ на предложение о разморозке пенсионных накоплений.

По его словам, отчасти именно поэтому появился проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), передает РБК

Напомним, сейчас людям доступны ИИС двух типов. ИИС первого типа предлагает налоговый вычет на взносы: владелец такого счета сможет вернуть 13 % от суммы, которую он внес на ИИС в течение года (но не более 400 тыс. рублей).

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По второму ИИС можно освободить от НДФЛ доход, полученный от торговли ценными бумагами.

Для ИИС нового, третьего типа, минимальный срок, который дает право на получение налогового вычета, — 10 лет. Налоговый вычет по НДФЛ можно будет оформить через работодателя на средства, которые будут ежемесячно вноситься на ИИС. Перечисления будут ограничены 6 % дохода. Налоговый вычет будет предоставляться в размере начисленного с этой суммы НДФЛ. Получить вычет в 13 % можно будет и с самостоятельно внесенных средств — сумма, от которой он будет рассчитываться, не может превышать 120 тыс. руб. в год. Вычет из дохода, полученного по ИИС третьего типа, можно будет получить в случае, если средства со счета будут расходоваться целевым образом — в соответствии с приоритетными национальными целями и проектами.