Путин обратил внимание на удорожание жилья

Путин потребовал от Правительства реагировать на повышение цен на жилье из-за льготной ипотеки.
«Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают», — сказал Путин в среду на заседании Госсовета и Совета на стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент пояснил, что рынок сразу отреагировал на введение льготной ипотеки: как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов увеличился, цены на жилье стали расти.
«На это нужно самым внимательным образом посмотреть и соответствующим образом реагировать», — сказал Путин.
По материалам «Интерфакс».