Путин обратил внимание на удорожание жилья

Путин потребовал от Правительства реагировать на повышение цен на жилье из-за льготной ипотеки.

«Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают», — сказал Путин в среду на заседании Госсовета и Совета на стратегическому развитию и национальным проектам.