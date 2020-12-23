2020-й год сам по себе одна большая проблема, по крайней мере так считает большинство. То какой-то китаец съел не ту летучую мышь, то из-за некоторых политических амбиций сорвалась сделка по добыче нефти.

По планете гуляет вирус, экономика падает, и правительственные эксперты только потихоньку сдвигают сроки по ее восстановлению.

И немудрено, что такой год оказался особенно богат на личные косяки для большинства присутствующих. Ну вот звезды и планеты так сошлись.

Даже в редакции «Клерка» недавно был момент, когда сотрудник начал со скоростью и вдохновением бешеного принтера писать новости по пресс-конференции Путина, и только через несколько новостей понял, что пишет по прошлогодней стенограмме. Хотя, по содержанию различия оказались минимальные.

Ну а мы предлагаем вам рассказать о своих рабочих фейлах в этом году. И получить за это классный приз.

Пять самых откровенных и веселых читателей «Клерка» получат доступ на год к нашей подписке «Клерк.Премиум». «Клерк.Премиум» — это доступ к 23 онлайн-курсам (по некоторым даем сертификат ИПБ), записям 127 экспресс-семинаров, инструментам для бухгалтеров и отключение рекламы на klerk.ru. Каждый месяц коллекция курсов и семинаров растет. И доплачивать за это подписчикам не надо.

Пишите свои истории в комментариях, многабукаф не нужно. Буквально один абзац. 29 декабря выберем из комментариев к этой новости и отсюда пять самых прикольных. И объявим победителей.