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Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

«Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин пояснил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя.

«А со следующего года необходимо решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне», — сказал президент.

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