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Для МСП планируют выдавать до 700 млрд руб. кредитов со сниженной ставкой

Для малого и среднего бизнеса планируют выдавать кредиты по сниженной ставке общей суммой до 700 млрд руб. Ежегодно.

Об этом сообщил первый вице-премьер Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«[Предполагается] повышение доступности льготных кредитов по пониженной процентной ставке — 7 и менее процентов. Планируется выдавать в год по 700 млрд рублей таких кредитов, охватывая ежегодно 11-13 тыс. компаний МСП. За четыре года охват этой программой составит не менее 2 млн человек», — сказал он.

Белоусов отметил, что за четыре года численность занятых в секторе МСП должна возрасти до 23 млн человек, а к 2030 году — до 25 млн. Выручка в расчете на одного субъекта МСП должна ежегодно увеличиваться не менее чем на 4% в сопоставимых ценах.

По материалам «ТАСС».

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