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31 декабря истекает срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2020 год

ФНС напоминает, что страховые взносы в фиксированном размере за 2020 год необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2020 года:

  • на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб;
  • на обязательное медицинское страхование - 8 426 руб.

Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составляет 20 318 руб.

Кроме того, сумма страховых взносов в фиксированном размере, подлежащая уплате за 2021 год, сохраняется на уровне 2020 года.

Если ИП работает не полный год, то для расчета взносов он может воспользоваться нашим калькулятором.

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