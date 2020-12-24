Сдать бухотчетность за 2020 год в бумажном виде не получится

С 2021 года изменяется порядок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Напомним, субъекты малого предпринимательства были вправе представлять бухотчетность за 2019 год либо на бумажном носителе, либо в виде электронного документа.
Начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, все экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять обязательный экземпляр отчетности исключительно в виде электронного документа.
ФНС предупреждает, что представление обязательного экземпляра отчетности за 2020 год на бумажном носителе является основанием для отказа в его приеме налоговым органом.