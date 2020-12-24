vvarior а ип имеет право сдавать декларацию на бумаге же еще верно?.... Сдать бухотчетность за 2020 год в бумажном виде не получится

rubul76@mail.ru Спасибо Вам большое!!! Налог 6 % за 2020 год мне нужно оплат... Расчет платежей для налога УСН 6%

МариМе алиллуйя) а то активы баланса прям на грани Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита

blaster42 Если договора нет на эти 4 месяца, то акт им ничем не поможе... Четыре месяца бесплатного доступа в СПС. Только документы по...