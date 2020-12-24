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Бизнес адаптировался к коронакризисным реалиям, по мнению экспертов

Большинству представителей российского бизнеса удалось адаптироваться к новым реалиям. Так, бизнес оказался готов к масочному режиму на год-два.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на независимые исследования Deloitte и PwC.

  • 40% финансовых директоров ожидают роста доходов и 30% ― роста операционной прибыли.
  • О высоком уровне неопределенности сообщили 39% респондентов.

Наиболее оптимистичны финансовые директора в сфере транспорта (80%), финансов (67%), промышленности (62%), медицины и здравоохранения (50%), недвижимости и строительства (42%).

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  • 43% респондентов ожидают возвращения выручки на докризисный уровень в ближайшее время — третий-четвертый квартал 2020 года или первый квартал 2021-го;
  • 41% ожидают восстановления выручки во втором—четвертом кварталах 2021 года или еще позже;
  • 13% компаний заявили, что их выручка уже восстановилась до докризисного уровня.

В топ-5 рисков, по мнению бизнеса, входят колебания валют (60%), снижение экономической активности (58%), падение спроса (54%), усиление госрегулирования (33%) и геополитические риски (30%).

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