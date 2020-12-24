Бизнес адаптировался к коронакризисным реалиям, по мнению экспертов

Rolen Накрылся аудит в России. Никому не нужна независимая проверк... Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита

elena705 Такое ощущение, что бухгалтерам премию по этому поводу выда... Госдума освободила малый бизнес от обязательного аудита