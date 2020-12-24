Бизнес адаптировался к коронакризисным реалиям, по мнению экспертов

Большинству представителей российского бизнеса удалось адаптироваться к новым реалиям. Так, бизнес оказался готов к масочному режиму на год-два.
Об этом пишут «РБК» со ссылкой на независимые исследования Deloitte и PwC.
- 40% финансовых директоров ожидают роста доходов и 30% ― роста операционной прибыли.
- О высоком уровне неопределенности сообщили 39% респондентов.
Наиболее оптимистичны финансовые директора в сфере транспорта (80%), финансов (67%), промышленности (62%), медицины и здравоохранения (50%), недвижимости и строительства (42%).
- 43% респондентов ожидают возвращения выручки на докризисный уровень в ближайшее время — третий-четвертый квартал 2020 года или первый квартал 2021-го;
- 41% ожидают восстановления выручки во втором—четвертом кварталах 2021 года или еще позже;
- 13% компаний заявили, что их выручка уже восстановилась до докризисного уровня.
В топ-5 рисков, по мнению бизнеса, входят колебания валют (60%), снижение экономической активности (58%), падение спроса (54%), усиление госрегулирования (33%) и геополитические риски (30%).