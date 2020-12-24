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Несмотря на коронакризис зарплаты россиян растут

В 3 квартале 2020 года, несмотря на тяготы коронакризиса, зарплаты в крупнейших городах России увеличились. Даже с поправкой на инфляцию зарплаты работников средних и крупных предприятий в 49 из 50 крупнейших городов превысили прошлогодний уровень, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Самый большой роста зарплат зафиксирован:

  • в Севастополе — на 17,5 %
  • в Махачкале — на 7,5 %
  • в Хабаровске — на 7,3 %
  • в Чебоксарах — на 6,6 %
  • в подмосковной Балашихе — на 5, 84 %
  • в Томске — на 5,79 %
  • в Москве — на 5,5 %
  • в Красноярске — на 5,4 %
  • в Пензе — на 5,2 %
  • в Казани — на 5,16 %.

Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке — на 2,2 %.

По абсолютным суммам больше всего в деньгах выиграли москвичи — зарплаты на крупных и средних предприятиях столицы выросли на 8,16 тыс. руб. (до 101 тыс. руб.).

В Севастополе рост на 6,45 тыс. руб. до 35,1 тыс. руб., в Хабаровске на 5,75 тыс. руб. до 56,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге на 4,84 тыс. руб. до 67,9 тыс. руб.

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