Несмотря на коронакризис зарплаты россиян растут

В 3 квартале 2020 года, несмотря на тяготы коронакризиса, зарплаты в крупнейших городах России увеличились. Даже с поправкой на инфляцию зарплаты работников средних и крупных предприятий в 49 из 50 крупнейших городов превысили прошлогодний уровень, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Самый большой роста зарплат зафиксирован:

в Севастополе — на 17,5 %

в Махачкале — на 7,5 %

в Хабаровске — на 7,3 %

в Чебоксарах — на 6,6 %

в подмосковной Балашихе — на 5, 84 %

в Томске — на 5,79 %

в Москве — на 5,5 %

в Красноярске — на 5,4 %

в Пензе — на 5,2 %

в Казани — на 5,16 %.

Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке — на 2,2 %.

По абсолютным суммам больше всего в деньгах выиграли москвичи — зарплаты на крупных и средних предприятиях столицы выросли на 8,16 тыс. руб. (до 101 тыс. руб.).

В Севастополе рост на 6,45 тыс. руб. до 35,1 тыс. руб., в Хабаровске на 5,75 тыс. руб. до 56,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге на 4,84 тыс. руб. до 67,9 тыс. руб.