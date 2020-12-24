Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

#2021. В Ростуризме считают, что внутреннему туризму понадобится весь следующий год на восстановление

На восстановление внутреннего туризма может уйти весь 2021 год, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Рассчитываем, что восстановление внутреннего туризма в следующем году продолжится. Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться. Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей», — сказала Догузова.

По ее словам, оборот отрасли зависит от въездных потоков.

«Въездные потоки, не думаю, что восстановятся раньше 2022 года. А если говорить о таких активных туристических потоках, не думаю, что это произойдет раньше второго полугодия следующего года», — добавила она.

По материалам «ТАСС».

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой
Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама